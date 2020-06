Elefantes, Coque Malla, Alberto Jiménez y la Universidad Complutense de Madrid, juntos con un fin solidario

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

Elefantes editan una nueva versión de 'Momentos' junto a Coque Malla, Alberto Jiménez de Miss Caffeina y la Universidad Complutense de Madrid con un fin solidario.

El objetivo es transmitir un mensaje de ánimo y de lucha. Con un objetivo benéfico, las voces de los tres músicos se unen junto a la Universidad Complutense de Madrid para dar apoyo a la investigación y a los profesionales médicos.

Los beneficios obtenidos de las reproducciones digitales del vídeo en Youtube irán destinados íntegramente a la financiación de iniciativas de investigación puestas en marcha por la Universidad Complutense y su Fundación, así como a los Hospitales Universitarios y asociados.

Dentro del esfuerzo común que el mundo de la ciencia está realizando en el contexto de la COVID-19, la Universidad Complutense de Madrid está llevando a cabo numerosas iniciativas.

Acciones mediante las cuales pone al servicio de la sociedad toda su capacidad investigadora y organizativa, entre las que destacan la Red de Laboratorios Complutense-COVID19 y el diseño, producción y reparto entre los Hospitales de la Comunidad de Madrid y en Residencias de Mayores de EPIs diseñadas y manufacturadas en la propia Universidad gracias al trabajo de los voluntarios que participan en las mismas.

Así, Elefantes rescata esta canción incluida en su álbum 'Rinoceronte' (Warner Music Spain, 2014), para darle una nueva vida a su texto, que cobra fuerza y renace en la situación en la que nos encontramos actualmente, dándole un nuevo sentido a la canción.

LETRA MOMENTOS

No es momento de mentir

No es momento de llorar

No es momento de quedarse

Mirando hacia otro lugar

No es momento de caer

Y no volverse a levantar

No es momento de dejar

Que te vuelvan a atropellar

No es momento

No es momento de esconderse

No es momento de asustarse

No es momento de sentirse

Un átomo insignificante

No es momento de paralizarse

Huir o despistarse

No es momento de exiliarse

Ni de autosacrificarse

No es momento

Es momento de

Luchar, gritar, romper

Saltar, buscar

Tender la mano y dar

De respirar, de conectar

De dar amor y de aceptar

De ser, de estar, de agradecer

Y ver lo que podríamos ser

De abrir los ojos, no de cerrar

De darlo todo así, sin más

Porque...