Dua Lipa reabre su concierto en streaming, 'Studio 2054', acompañado de un documental inédito

MADRID, 18 Mar. (CulturaOcio) -

El pasado 27 de noviembre de 2020 más de cinco millones de espectadores en todo el mundo se adentraron en el 'Studio 2054' de Dua Lipa. Un concierto en directo emitido de streaming por la plataforma LIVENow que vuelve a estar disponible desde el 12 de marzo acompañado de un documental, 'The Story Behind The Show', que revelará los entresijos del show con imágenes inéditas detrás de las cámaras y que incluye entrevistas con Dua Lipa y algunos de los artistas que la acompañaron en aquella noche.

Con un repertorio compuesto por canciones de 'Future Nostalgia' y su álbum de debut, Dua sirvió a su sus millones de seguidores una noche futurista y nostálgica que contó con invitados especiales como Angèle, Bad Bunny, The Blessed Madonna, Elton John, FKA Twigs, J Balvin, Kylie Minogue, Miley Cyrus y Tainy.

Con su revolucionario espectáculo virtual en noviembre del pasado año, la artista batió récords mundiales de experiencias musicales de pago en directo y mostró al mundo cómo podría ser el futuro del streaming, tanto desde el punto de vista creativo como comercial.

El concierto regresa junto con el estreno de un documental exclusivo sobre el making-of: 'The Story Behind The Show', una inmersión entre bastidores en la producción, la gente y el impacto de este revolucionario evento musical en directo. Este documental cuenta con imágenes inéditas detrás de las cámaras y nuevas entrevistas con Dua Lipa, Angèle, The Blessed Madonna, Elton John y otros artistas.

GANADORA DEL GRAMMY A MEJOR DISCO POP

Desde el lanzamiento de su primer single en 2015, Dua Lipa se ha convertido en una de las principales artistas jóvenes del mundo de la música. Su álbum debut homónimo ha superado los 6 millones de ventas en todo el mundo, las ventas de algunos de sus sencillos alcanzan los 80 millones y el vídeo de su hit por excelencia, New Rules (la canción que cambió mi vida, confiesa), la convirtió en la artista solista femenina más joven en alcanzar los mil millones de visualizaciones en YouTube.

Su segundo disco, 'Future Nostalgia' salió a la venta en marzo de 2020 y ya ha alcanzado los 3 millones de ventas en todo el mundo, ha superado los 6000 millones de streams en todas sus canciones y acaba de recibir la certificación de platino en el Reino Unido. Para celebrar el lanzamiento, la artista grabó una versión del álbum en directo en la que contó con un sinfín de estrellas, a la que tituló 'Studio 2054' con el que batió récords de ventas internacionales en livestream.

El pasado mes de febero lanzó 'Future Nostalgia: The Moonlight Edition', una edición ampliada del disco con un total de 19 temas que incluye temas en colaboración con J Balvin y Bad Bunny o DaBaby. 'Future Nostalgia' estuvo nominado a 6 premios Grammy, entre ellos el Mejor Álbum de Pop Vocal, con el que se alzó en la pasada edición celebrada el pasado 15 de marzo donde la artista interpretó Levitating y Don't start now junto a DaBaby.

Dua Lipa es la artista británica más escuchada en Spotify en todo el mundo y la artista femenina más escuchada en la plataforma. También es la artista femenina que ha conseguido colocar durante más tiempo 3 canciones en el top 10 desde 1955 y el álbum ha pasado 28 semanas en el top 10 desde su lanzamiento.

El concierto en directo de Dua Lipa, 'Studio 2054' estará disponible de nuevo junto con imágenes exclusivas de lo que sucedió detrás de las cámaras, en el documental 'The Story Behind The Show' desde el 12 de marzo en LIVENow. Las entradas ya se pueden adquirir en la web de la plataforma al precio de 17 euros.