Dr. Dre, hospitalizado de urgencia tras sufrir un aneurisma cerebral

MADRID, 6 Ene. (CulturaOcio) -

El rapero y productor musical Dr. Dre ha sido hospitalizado después de sufrir un aneurisma cerebral. El artista, de 55 años, sufrió una hemorragia cerebral el lunes y fue trasladado de urgencia a un hospital de Los Ángeles donde, según él mismo ha trasladado en redes sociales, se recupera favorablemente

Andre Romelle Young, nombre real de Dr. Dre, fue directamente a la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Cedars-Sinai, según informa informó TMZ. "Gracias a mi familia, amigos y fans por su interés y buenos deseos", escribió el músico en una publicación de Instagram publicada en la noche del martes.

"Estoy muy bien y estoy recibiendo una excelente atención de mi equipo médico. Saldré del hospital y regresaré a casa pronto. Saludos a todos los excelentes profesionales médicos de Cedars. ¡¡Un amor !!", señaló el artista, que se encuentra estable y está siendo objeto de pruebas por el cuerpo médico para determinar la causa del aneurisma.

El legendario productor, una de las figuras más importantes de la historia del rap, está en medio de un divorcio complicado con su esposa, Nicole Young. Una audiencia en el caso está programada para el miércoles.

Young está desafiando el acuerdo prenupcial de la pareja en medio de su separación de alto riesgo, diciendo que su esposo admitió anteriormente que fue "coaccionada".

Después de crear junto a DJ Yella, Eazy-E, Ice Cube, MC Ren y Arabian Prince N.W.A., una formación de rap que arrasó a finales de los ochenta con su disco 'Straight Outta Compton', el álbum debut en solitario de Dr. Dre, 'The Chronic' en 1992, lo convirtió en una superestrella de la música.

Nacido en Compton, California, más tarde se convirtó en un magnate de la música produciendo discos de estrellas de la talla de Snoop Dogg ('Doggystyle', 1993), Eminem ('The Slim Shady LP', 1999) o 50 Cent ('Get Rich Or Die Tryin', 2003).