Dónde y cuándo es el concierto gratuito de Katy Perry en México

Archivo - Dónde y cuándo es el concierto gratuito de Katy Perry - ALESSIO MARINI/LIVEMEDIA / ZUMA PRESS / EUROPA PRE

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

Katy Perry ofrecerá un concierto gratuito en México el próximo 25 de agosto. El espectáculo de la cantante conocida por temas tan icónicos como Black Horse, I Kissed A Girl o California Girl, entre otros, tendrá lugar en el Teatro del Pueblo en el marco de la Feria Nacional Potosina (Fenapo). La estadounidense anunció la cita en la ciudad de San Luis Potosí el pasado martes en su cuenta de Instagram.

"Estoy muy emocionada con este anuncio. Les dije que regresaría y ahora sé cuándo: el 25 de agosto. Fenapo, show gratis para todos mis 'Katygatos'. ¡Vamos! Es un nuevo show y muy divertido", anunció Perry en un vídeo compartido en su cuenta de la red social.

Además, visiblemente emocionada, Katy Perry agregó que los fans "van a amar este show" porque, apunta, "es un espectáculo nuevo, súper divertido, lleno de alegría, y es realmente solo para los fans".

Los últimos conciertos de Perry en México se celebraron en 2025, cuando presentó la gira California Dreams Tour en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Entre los artistas anunciados en la Feria Nacional Potosina 2026 figuran, además de Katy Perry, Xavi, Mötley Crüe, Tigres del Norte, Gloria Trevi, Bizarrap, Lila Downs, Yandel Sinfónico y Sin Bandera, entre otros.