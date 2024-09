El documental de la última gira Bruce Springsteen ya tiene fecha de estreno en Disney+

MADRID, 6 Sep. (CulturaOcio) -

Bruce Springsteen and the E Street Band: Diarios de carretera, la película documental que se adentra en los conciertos de la gira del legendario artista estadounidense junto a su grupo, llegará en exclusiva a Disney+. Y ahora, se ha revelado la fecha de estreno de esta cinta imprescindible para los amantes de la música de 'The Boss' que estará disponible en la plataforma a partir del próximo 25 de octubre.

La dirección del filme corre a cargo de Thom Zimny, un realizador experimentado en plasmar en la pantalla conciertos del músico y en documentar la vida de artistas como el propio Springsteen (Bruce Springsteen: Letter to You), The Beach Boys (The Beach Boys, el documental) o Elvis Presley (Elvis Presley: buscador incansable).

Springsteen y The E Street Band ofrecerán en este documental la visión más completa hasta la fecha sobre el proceso de creación de sus legendarios conciertos en directo. La película compartirá imágenes de los ensayos de la banda y momentos especiales detrás del escenario, además, los fans del artista podrán escucharle directamente hablando sobre todo lo que está sucediendo.

Por primera vez, las imágenes grabadas por profesionales de la gira 2023-2024 saldrán a la luz, mientras siguen a la banda durante el proceso de preparación de los conciertos que ofrecen a decenas de miles de personas en todos los continentes.

En España, se pudo disfrutar de las melodías del artista el pasado junio, con cinco conciertos celebrados en Madrid y Barcelona. Se rumorea que en 2025 el cantante podría volver al país para dar un doble concierto en San Sebastián con motivo del 40 aniversario del emblemático álbum The River.

La producción de este documental corre a cargo del propio Springsteen, Jon Landau, Thom Zimny, Adrienne Gerard y Sean Stuart.