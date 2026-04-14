El documental "definitivo" de los Hombres G presenta su nostálgico tráiler

Nostálgico tráiler de Los mejores años de nuestra vida, el documental "definitivo" de los Hombres G - ANA TARDAGUILA/MOVISTAR PLUS+

MADRID, 14 Abr. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler de Los mejores años de nuestra vida, documental que repasa la trayectoria de los Hombres G. La película, que promete revelar "momentos nunca antes contados" del grupo a través de testimonios y material inédito, se estrenará en cines el próximo 8 de mayo antes de llegar a Movistar Plus+.

"El grupo no tenía vistas de futuro ni nada. No nos planteamos ser famosos", asegura David Summers, integrante del grupo, en el adelanto. Echando la vista atrás, los músicos rememoran cómo su carrera "empezó de verdad" el día en que su canción Devuélveme mi chica sonó por primera vez en la radio.

Además, el documental, que se define como "la película definitiva de los Hombres G", también aborda la otra cara del éxito: las críticas que derivaron en una campaña "agresiva" y "cruel", y que les llevó a realizar un parón en su carrera de casi diez años.

"Los mejores años de nuestra vida narra la trayectoria de Hombres G a lo largo de más de cuatro décadas, mostrando su evolución desde los años 80 hasta la actualidad. Con material inédito y testimonios exclusivos, el documental revela momentos nunca antes contados que reflejan la esencia y el legado de una banda de cuatro amigos que sigue uniendo generaciones", reza la sinopsis del filme.

La película está dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, que ya han trabajado juntos como realizadores los documentales Raphaelismo, Anatomía de un Dandy o Supergarcía, entre otros. Los mejores años de nuestra vida pasará por el BCN Film Fest y el Festival de Cine de Guadalajara (México) antes de aterrizar en los cines de España el 8 de mayo. Según detalla Movistar Plus+, el documental llegará a la plataforma unos meses después de su paso por las salas, aunque aún no cuenta con fecha oficial de estreno.

Además, Hombres G comenzarán su gira el 16 de mayo en España, dando el salto a Latinoamérica en octubre con conciertos en México, Colombia y Perú. El tour concluirá en diciembre en Madrid con dos actuaciones en el Movistar Arena.