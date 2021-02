Dita Von Teese defiende a Marilyn Manson tras las acusaciones de abuso sexual de Evan Rachel Wood

MADRID, 5 Feb. (CulturaOcio) -

Tras ser acusado de abusos sexuales por la actriz Evan Rachel Wood y por otras cuatro mujeres, Marilyn Manson se defendió públicamente y negó estas alegaciones. Ahora su exmujer, Dita Von Teese, se ha sumado a esta defensa, asegurando que las acusaciones "no concuerdan" con la experiencia que ella vivió junto al cantante.

"He estado procesando la noticia del lunes sobre Marylin Manson. A quienes han expresado su preocupación por mi bienestar, les agradezco su amabilidad", escribió en Instagram. "Por favor, sabed que los detalles que se hicieron públicos no coinciden con mi experiencia personal durante nuestros siete años juntos como pareja", aclaró.

"Si lo hubieran hecho, no me habría casado con él en diciembre de 2005. Le dejé 12 meses después debido a la infidelidad y el consumo de drogas", continuó.

"El abuso de cualquier tipo no tiene lugar en ninguna relación. Insto a aquellos de vosotros que han sufrido abusos a que tomen medidas para recuperarse y tengan la fuerza para realizarse plenamente", afirmó, añadiendo que esta sería su única declaración al respecto.

Wood destapó los supuestos abusos de Manson a través de una publicación en Instagram. "El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a acecharme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera", afirmó.

Por su parte, el cantante se defendió a través de la mencionada red social y negó estos alegatos. "Mis relaciones íntimas siempre han sido completamente consentidas con parejas con ideas afines a las mías. Más allá de cómo, y de por qué, otros elijan ahora tergiversar el pasado, esta es la verdad", sentenció.