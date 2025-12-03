Ni difamación ni venganza: Netflix responde a Sean 'Diddy' Combs y defiende la docuserie de 50 Cent

Netflix responde a Sean 'Diddy' Combs y defiende la docuserie de 50 Cent: "No es difamación ni venganza" - NETFLIX

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

Este 2 de diciembre ha llegado a Netflix Sean Combs: Ajuste de cuentas, un documental en cuatro partes que explora la figura del rapero, recientemente condenado por dos cargos relacionados con delitos de prostitución. Combs cargó contra la docuserie, producida por su rival 50 Cent (Curtis James Jackson), acusando a la plataforma de usar material "robado" y de estar vengándose de él. Ahora, el servicio de streaming ha respondido, defendiendo el proyecto

El pasado lunes los abogados del cantante enviaban una carta de cese y desistimiento a Netflix, recriminando a la plataforma haber elegido a 50 Cent como productor para "castigar al Sr. Combs por negarse a seguir sus reglas" cuando en 2023 le habían propuesto llevar a cabo un documental y se negó a ceder el control creativo a la plataforma.

"Por lo tanto, la elección del Sr. Jackson para producir el documental fue la respuesta vengativa de Netflix a ese rechazo, un intento por parte de Netflix y del Sr. Sarandos de garantizar un ataque personal unilateral, en lugar de una representación equilibrada y precisa", explicaba el texto.

"Las afirmaciones que se están haciendo sobre Sean Combs: Ajuste de cuentas son falsas", ha asegurado un portavoz de Netflix a Deadline, señalando que "el proyecto no tiene ninguna relación con conversaciones anteriores" del servicio de streaming con el artista también conocido como Puff Daddy. "Esto no es un artículo difamatorio ni un acto de venganza. Curtis Jackson es productor ejecutivo, pero no tiene control creativo. Nadie recibió dinero por participar", ha declarado.

Combs también acusó a Netflix de haber utilizado "imágenes robadas cuya divulgación nunca se autorizó" pero la plataforma defiende que las imágenes del rapero "previas a su acusación y detención se obtuvieron de forma legal".

Pese a todo, es posible que el asunto llegue a los juzgados. "Como sin duda sabrá, el Sr. Combs no ha dudado en emprender acciones legales contra los medios de comunicación y otras entidades que violan sus derechos, y no dudará en hacerlo contra Netflix", concluía la carta de cese y desistimiento.

El pasado mes de octubre Combs fue sentenciado a 50 meses de prisión por dos delitos de transporte para participar en prostitución. El rapero, de 56 años, fue absuelto por un jurado de los cargos más graves de tráfico sexual y crimen organizado, por los que enfrentaba incluso a cadena perpetua. Además, el productor y artista se enfrente a más de medio centenar de demandas civiles, en las que la mayoría de demandantes, algunos menores en el momento de los supuestos crímenes- denuncian fueron drogados y agredidos sexualmente por Combs y personas de su equipo.