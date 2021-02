Demi Lovato confiesa que tras su sobredosis sufrió un infarto y tres derrames cerebrales

MADRID, 18 Feb. (CulturaOcio) -

YouTube ha lanzado el primer avance de Bailando con el diablo, docuserie centrada en Demi Lovato. La producción indagará en los problemas con las drogas de la estrella y, tal como ha desvelado el tráiler, los graves efectos que tuvo en su salud.

"Tuve tres derrames. Me dio un infarto. Mis doctores decían que me quedaban cinco o 10 minutos", afirma la estrella en el tráiler. "Tengo tanto que decir de los últimos dos años. Para vuestra información, lo voy a contar y si después no queremos usarlo todo, podemos quitarlo", dice Lovato al principio del clip, en el que también aparecen los padres, la hermana y amigos de la protagonista.

También aparece Elton John, quien advierte: "Es duro ser joven y famoso". "Demi es muy buena haciéndote creer que está bien", señala el padre de la diva, que está dispuesta a dejar atrás todos sus problemas. "He vuelto a nacer, volveré a empezar de cero. Estoy lista para volver a hacer lo que me gusta, hacer música", dice.

"Demi Lovato: Bailando con el diablo es una poderosa serie documental en cuatro partes que explora todos los aspectos que llevaron a la sobredosis casi fatal de Lovato en 2018, así como sus consecuencias. Los espectadores podrán seguir el viaje personal y musical de la estrella durante el momento más difícil de su vida mientras desvela sus traumas pasados y descubre la importancia de su salud física y mental", reza la sinopsis oficial.

El documental, que constará de cuatro partes, se presentará en marzo en el South by Southwest Film Festival. Dirigida por Michael D. Ratner, la producción desembarcará en YouTube el 23 de marzo.