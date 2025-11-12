Confirmada la causa de la muerte de Ace Frehley, cofundador y guitarrista de Kiss

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

El 16 de octubre falleció a los 74 años Paul Daniel 'Ace' Frehley, cofundador y guitarrista principal de la legendaria banda Kiss, tras complicaciones derivadas de una caída sufrida semanas antes. La Oficina del Médico Forense del condado de Morris (Nueva Jersey) ha confirmado que la causa del deceso fueron "lesiones por traumatismo contundente en la cabeza" ocasionadas por el accidente.

El informe forense, hecho público a través de la documentación oficial difundida por TMZ, indica que el impacto de la caída provocó varios sangrados internos en el cerebro y fracturas en el cráneo. Se operó a Frehley para retirar la sangre acumulada y aliviar la presión, pero durante el ingreso presentó convulsiones y dificultades respiratorias, por las que se le tuvo que conectar a ventilación asistida antes de fallecer en el Morristown Medical Center.

La oficina del forense avanzó a finales de octubre que no se practicaría autopsia completa, sino un examen externo complementado con pruebas de toxicología. El informe final, emitido el 6 de noviembre, cerró la investigación como "muerte accidental".

El fallecimiento de Frehley se produjo menos de tres semanas después de que él mismo comunicara una "caída menor" en su estudio a finales de septiembre. El propio artista confirmó el 25 de septiembre la cancelación de un concierto a raíz del percance, pero aseguró su intención de continuar la gira y terminar el álbum Origins Vol. 4.

"Estamos devastados por el fallecimiento de Ace Frehley. Fue un soldado del rock esencial e irreemplazable durante algunos de los capítulos fundacionales más determinantes de la banda y su historia", señalaron sus antiguos compañeros en Kiss, Paul Stanley y Gene Simmons, en una declaración conjunta. "Es y siempre será parte del legado de Kiss. Nuestros pensamientos están con todos los que le quisieron, incluidos nuestros fans en todo el mundo", continúan.

"En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de poder rodearlo con palabras, pensamientos, oraciones e intenciones llenas de amor, cariño y paz mientras dejaba esta tierra. Atesoramos todos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos la fortaleza y la bondad que brindó a los demás", expresaron los allegados del artista. "La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas, más allá de la comprensión. Reflexionando sobre todos los logros increíbles de su vida, la memoria de Ace seguirá viva para siempre", añadieron.

Nacido en el Bronx (Nueva York) el 27 de abril de 1951, Frehley cofundó Kiss en 1973 junto a Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss. Bajo su alter ego con maquillaje metalizado y estética galáctica conocido como 'The Spaceman', el artista formó parte de la etapa dorada del grupo en los años setenta, participó en nueve álbumes y firmó piezas claves como Cold Gin, Shock Me, Parasite, Rocket Ride o Hard Times.

En 1978 publicó el más exitoso de los cuatro discos en solitario de los miembros de Kiss, con la versión de New York Groove convertida en himno. Tras dejar la banda en 1982 y regresar para la gran reunión de entre 1996 y 2002, se le incluyó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014.