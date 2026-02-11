Comunicado íntegro de Luna Ki en el que explica por qué abandonó el Benidorm Fest - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Feb. (CulturaOcio) -

Los representantes de Luna Ki, una de las participantes en el Benidorm Fest 2026, han emitido un comunicado para aclarar los motivos que llevaron a al artista a abandonar prematuramente la primera semifinal del festival, donde interpretó su tema Bomba de amor.

La artista, que fue la tercera en actuar en la primera semifinal del Benidorm Fest, abandonó el Palau d'Illa antes de las votaciones. Ahora su agencia ha aclarado que Luna Ki sufrió "un episodio de ansiedad que requirió atención inmediata y su retirada del foco público" y ha señalado que "la salud y el bienestar emocional de Luna están, y estarán siempre, por encima de cualquier compromiso profesional o espectáculo".

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ya aclaró la mañana de este miércoles en rueda de prensa que Luna Ki estaba "bien tras su indisposición". "Es una artista de los pies a la cabeza, todo corazón, todo sensibilidad. Luna es hipersensible y muy auténtica. RTVE es su casa y estamos aquí para lo que necesite. Me gustaría que le mandáramos un cariñosísimo aplauso", apuntó.

En cuanto al desarrollo de la gala, por segundo año consecutivo, los seis clasificados se anunciaron sin especificar el número de puntos ni el porcentaje de votos.

El jurado profesional propuso que Dora & Marlon Collins, Mikel Herzog Jr., Kitai, Tony Grox & Lucycalys, Izan Llunas y Kenneth se clasifiquen para la final. El voto popular, compuesto por los espectadores y por el voto demoscópico, qusio que fueran Izan Llunas, Kenneth, María León ft. Julia Medina, Mikel Herzog Jr., Kitai, Tony Grox & Lucycalys los finalistas.

La suma de estas dos votaciones, junto con el voto demoscópico, determinó que los seleccionados fuesen finalmente Tony Grox & Lucycalys, Izan Llunas, Kitai, Mikel Herzog Jr., Kenneth María León ft. Julia Medina.

El sábado será cuando el Benidorm Fest elegirá al ganador del concurso que este año no viajará al Festival de Eurovisión, tras la retirada de RTVE del certamen en protesta por la presencia de Israel.

Este es el texto íntegro del comunciado emitido por el equipo de representación de la artista:

"En relación con los acontecimientos ocurridos ayer tras la actuación de Luna Ki en el Benidorm Fest, su equipo de representación desea comunicar lo siguiente:

Queremos aclarar que Luna tuvo que abandonar el recinto justo al finalizar su actuación, antes de que dieran comienzo las votaciones.

La artista sufrió un episodio de ansiedad que requirió atención inmediata y su retirada del foco público. Detrás de la artista que se sube al escenario hay una persona sensible; la salud y el bienestar emocional de Luna están, y estarán siempre, por encima de cualquier compromiso profesional o espectáculo.

Por ello, pedimos a los medios de comunicación y a los usuarios en redes responsabilidad, empatía y respeto en estos momentos delicados.

Queremos agradecer profundamente a RTVE, y de manera especial a María Eizaguirre y César Vallejo, por su trato humano, su comprensión y el apoyo brindado a la artista y a todo el equipo ante esta situación.

Luna se encuentra ahora mismo descansando, contenida por su entorno y sus seres queridos. Gracias también a quienes envían mensajes de cariño, sabiendo ver a la persona detrás del personaje".