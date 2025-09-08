Coca-Cola Music Experience ficha a Plex para el streaming en Youtube del festival

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

Este viernes arrancará la 15.ª edición del Coca-Cola Music Experience, que se celebrará en el recinto Iberdrola Music de Madrid los días 12 y 13 de septiembre con un cartel en el que destacan nombres como J Balvin, Lola Índigo, Tiago PZK o Viva Suecia. Y para celebrar los quince años de crecimiento y evolución del festival, del que todavía se pueden adquirir las últimas entradas, el CCME anuncia una sorpresa de última hora: la incorporación de Plex como uno de sus grandes protagonistas.

Con cerca de treinta millones de seguidores en redes sociales, Plex se ha consolidado como uno de los creadores de contenido más relevantes y se suma a otros influencers y creadores que conducirán la retransmisión en streaming del festival a través del canal oficial de Youtube.

Plex se une así al equipo que completan Andrea Garte, Lluna Clark, Elena Gortari y Juan & Erra y cuya misión será vivir al máximo la experiencia, rodearse de los fans en los puntos más calientes del recinto, y compartir en directo los mejores momentos de este quince aniversario. Tony Aguilar, por su parte, será el encargado de ejercer de maestro de ceremonias oficial desde el escenario, celebrando así quince años ininterrumpidos vinculados al festival.

Con este fichaje, Coca-Cola refuerza su apuesta por un modelo híbrido en el que la magia que se produce de forma presencial, frente a los artistas y rodeado de miles de fans y de experiencias únicas, llega también a todos los rincones del planeta de una forma única: contenido en exclusiva, entrevistas con artistas y momentos únicos desde el backstage no faltarán en una retransmisión que, cada año, conquista los hogares de miles de personas en el mundo.

Para los que quieran vivir la experiencia desde dentro, los últimos abonos generales de 'tramo 3' (70 euros más gastos de gestión) y entradas de día (38 euros más gastos de gestión) continúan a la venta en la web oficial hasta agotar existencias. Además, los jóvenes de 18 años podrán adquirirlos utilizando el Bono Cultural Joven a través de El Corte Inglés, uno de los puntos de venta oficiales habilitados para este tipo de pago.

UN CARTEL CON 22 ARTISTAS

En total, el cartel del CCME 2025 cuenta con 22 artistas nacionales e internacionales que conforman una programación potente y variad lista para ofrecer la música más esperada, experiencias únicas y mucha diversión en dos jornadas inolvidables.

El viernes 12 de septiembre, el escenario de CCME recibirá a una de las estrellas latinas más relevantes de los últimos años, J Balvin, al que acompañarán otras figuras destacadas del panorama latino como Trueno y Micro TDH. La escena española estará representada por el sonido urbano de JC Reyes, bandas como Viva Suecia, y artistas emergentes como Alvama Ice y La Cendejas. También actuarán Malmö 040, Mafalda Cardenal y Daniela Blasco, que presentará por primera vez en directo su recién estrenado 'Popstars'.

El sábado 13 de septiembre, Lola Índigo cerrará la jornada con un espectáculo en el que no faltarán el baile, la fuerza escénica y su conexión única con el público. La granaína, que puede presumir de firmar uno de los hits de este verano con 'Moja1ta', repetirá en el escenario de CCME tras su paso por la edición de 2022 poniendo el broche de de oro en un año en el que también ha sido imagen de Fanta, y autora del hit exclusivo 'Wanta Fanta'.

El sábado también estarán nombres destacados del pop urbano y alternativo como María Becerra, una de las artistas argentinas más influyentes del momento, junto a otro argentino que también sabe lo que es acumular millones de escuchas en las plataformas digitales, Tiago PZK. El pop más fresco vendrá de la mano de Carolina Durante, Álvaro de Luna y Leire Martínez, mientras que voces como Yami Safdie, Marc Seguí y L-Gante sumarán su particular dosis de emoción a una jornada muy especial. También estarán presentes Lucía de la Puerta, Mayo y Perro Negro, reflejando el compromiso del festival con el talento emergente.

FESTIVAL LOCAL, REFERENTE GLOBAL

Tras haber despedido el pasado año galardonado como mejor festival o evento en LOS40 Music Awards Santander 2024, el Coca-Cola Music Experience ultima los detalles de una edición muy especial dispuesto a consolidar ante su público quince años de evolución y crecimiento. Lo que nació en 2011 en España como un concierto conmemorativo por el aniversario de Coca-Cola, se ha convertido en una de las citas musicales más esperadas por los fans de todo el mundo.

Con hitos como su salto a festival de gran formato en el año 2019, o su apuesta por el formato híbrido (presencial + streaming) desde el año 2021, Coca-Cola Music Experience destaca por no haber dejado nunca de evolucionar y de adaptarse a las demandas e inquietudes de los jóvenes. Una escucha constante que ha hecho posible que ya sean más de 330.000 los asistentes que han pasado por él de forma presencial a lo largo de estos años, a los que hay que añadir los miles de espectadores que se asoman cada edición desde todos los rincones del mundo gracias a la retransmisión en Youtube.

DIVERSIDAD, INCLUSIÓN Y OCIO RESPONSABLE

Esa es y seguirá siendo una de las señas de identidad de Coca-Cola Music Experience: que todos los públicos tengan cabida en el festival es una de las máximas a las que la marca ha prestado siempre especial atención. En lo relativo a la sostenibilidad, CCME se distingue por llevar a cabo una estrategia que reduce su impacto ambiental y mejora la colaboración de todos los clientes, proveedores, asistentes e involucrados. Unos esfuerzos que le han llevado a obtener el certificado externo "Evento Sostenible" de Eventsost.

Y continuando con la apuesta de Coca-Cola por hacer de CCME un festival cada vez más accesible e inclusivo, la marca vuelve a contar con la colaboración de la asociación Music For All para activar diferentes iniciativas que faciliten la experiencia a personas con movilidad reducida, discapacidad visual, discapacidad auditiva o cualquier tipo de necesidades especiales. Medidas que van desde una plataforma elevada, a señalética accesible, mochilas vibratorias o lazos de bucle magnético, entre otras.