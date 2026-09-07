Coca-Cola Music Experience cierra su 16.ª edición con 45.000 asistentes y millones de visualizaciones en streaming

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al ritmo de Dellafuente, el Coca-Cola Music Experience (CCME) cerró su decimosexta edición tras reunir a 45.000 asistentes en el recinto Iberdrola Music de Madrid y alcanzar millones de visualizaciones en streaming. Con 22 horas de música en directo y más de veinte artistas emergentes y consagrados pasando por su escenario, el festival celebrado los días 4 y 5 de septiembre culminó con su segunda jornada que también contó con nombres de la talla de Omar Montes, Dimitri Vegas, Ruslana o Dei V.

Una de las grandes novedades del CCME 2026 ha sido la buena acogida de la oferta matinal que convocó a los fans desde las 13:00 horas para disfrutar de un punto de encuentro lleno de dinamismo previo a los conciertos. Allí los asistentes encontraron una propuesta repleta de activaciones, talleres de estética festivalera, torneos y creadores de contenido.

"Cada año en Coca-Cola Music Experience reafirmamos el compromiso de ofrecer a los jóvenes un espacio donde la música sea el hilo conductor de momentos inolvidables. En esta edición hemos querido ir un paso más allá abriendo nuestras puertas desde mediodía, ampliando la vivencia del festival a través de nuevas dinámicas, ocio participativo y la energía de los creadores de contenido", señala Tania de Torres, Directora de Coca-Cola Music Experience.

Así, los asistentes pudieron disfrutar de la DJ Booth, participar en torneos de basket 3x3 en la cancha Sprite Street Court (junto a creadores como Ale Agulló, Belu, Viruzz y Yisas Villegas), desafiar la Zona Arcade de Fanta (con Jonata, Guille Fernández, Godeik y Lluna Clark), y vivir la activación especial del sábado en La Noria, donde la búsqueda de tickets dorados permitía participar en el stream con Andrea Garte.

La oferta se completó con la máquina vintage de fotografías analógicas (con perfiles como Pabs, Óscar Font, Manu Regato o NataliaXPR), los retratos personalizados de Fuze Tea (junto a ByHermoss, Javi Maska, Marina Barrial y Manu Rivas), y talleres en el Garaje Aquarius o el espacio Make Up & Hairdressers.

En el apartado digital, la retransmisión oficial a través de YouTube ha permitido seguir el evento en todo el mundo. El viernes contó con Fabiana Sevillano, Javi Hoyos y Plex, y el sábado con Juan y Erra, Andrea Garte y Marta Díaz. Ellos han liderado esta experiencia interactiva con formatos sociales, entrevistas en backstage y retos en directo, mientras que Tony Aguilar ejerció una vez más como maestro de ceremonias sobre el escenario principal.

El recinto contó además con sus icónicas atracciones como los coches de choque, la tirolina y los photocalls temáticos. Por su parte, el despliegue técnico dotó a cada actuación de pantallas gigantes, efectos pirotécnicos y juegos de luces, y una pasarela frontal que acercó al público a sus artistas favoritos.

MELENDI, OMAR MONTES O DELLAFUENTE ENCABEZARON UN CARTEL MUY DIVERSO

La diversidad estilística ha vuelto a marcar el ritmo en el escenario de CCME, reuniendo a referentes del pop, la música urbana y sonidos emergentes. El viernes Melendi regaló un enérgico y emotivo show donde la nostalgia de sus temas de siempre se sumó a temas recientes de su último álbum 'Pop Rock'. No faltaron grandes himnos como 'Tu jardín con enanitos' o 'Caminando por la vida'. El asturiano puso el broche de oro a esta primera jornada cantando al unísono junto a todos los asistentes.

Esa misma tarde el público arropó a Lucía de la Puerta, quien ya conoce bien el escenario de CCME, seguida de las melodías sinceras de Hey Kid, que dio paso a Tami Tamako. Le sucedieron dos artistas que están experimentando un gran crecimiento, Céro y Kabasaki.

La ya más que consolidada Natalia Lacunza precedió a Vilu Gontero y al puertorriqueño Wisin, una leyenda indiscutible del género urbano que ese mismo viernes lanzó su nuevo álbum, 'La Universidad del Perreo'. Después sonó el pop íntimo de Violeta y la fusión de géneros de Milo J, dando paso más tarde a la potencia de Lucho RK.

El sábado, Dellafuente clausuró el festival, una actuación que fue la última fecha de su gira y único concierto en Madrid. Con una puesta en escena única, más que un show trajo toda una experiencia: una estampa folclórica llena de ritmos latinos con guiños a su tierra, Granada, y acompañado por 60 personas en el escenario entre músicos, bailarines y figurantes.

La segunda jornada estuvo también marcada por directos tan esperados como la energía explosiva de Dimitri Vegas o la contundencia de Ruslana, sin olvidar la potencia urbana y la cuidada estética de Dei V, o la impactante actuación conjunta de Pikeras y Omar Montes. A ellos se sumaron DIB, Taichu, Lorna, Luc Loren, Ysy A y Pepe y Vizio, que hicieron lo propio para hacer vibrar durante toda la tarde a los miles de asistentes de CCME.

CCME, COMPROMETIDO CON LA SOSTENIBILIDAD Y LA INCLUSIÓN

CCME ha vuelto a destacar por su estrategia orientada a la sostenibilidad y a la reducción del impacto ambiental, contando con la certificación externa 'Evento Sostenible' concedida por Eventsost. Asimismo, el festival ha garantizado que todos los públicos disfruten de una experiencia totalmente accesible e inclusiva. En alianza con la asociación Music For All, se han dispuesto plataformas elevadas para personas con movilidad reducida, señalética accesible, mochilas vibratorias para personas con discapacidad auditiva y lazos de bucle magnético.

La experiencia phygital e interactiva del festival ha vuelto a llevar el directo a miles de hogares mediante un livestreaming global con Fabiana Sevillano, Javi Hoyos, Plex, Juan y Erra, Andrea Garte y Marta Díaz.