Cecilio G trolea a Broncano en La Resistencia: "La cámara te hace gilipollas"

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

Cecilio G ha sido el último invitado a La Resistencia y su paso por el programa de Movistar+ va a ser durante largo tiempo de los más recordados.

Porque el músico supo llevar al presentador, David Broncano, a un punto al que él suele llevar a sus invitados, creando un ambiente de surrealista desconcierto.

De entrada, se queja Cecilio de que le invitan al programa mucho después de Nathy Peluso, a quien no conoce pero: "Tiene todas las papeletas para que me caiga mal".

La charla es como de costumbre ingobernable y carece totalmente de guión. De hecho, en un momento dado Cecilio se tumba y le pide a Broncano que le "pregunte cosas", porque quiere saber lo que a preparado.

Se suceden las bromas comparando La Resistencia con Latemotiv después de que Broncano le pregunte si está en su mejor momento: "No tío, estoy en La Resistencia, no en Latemotiv, no estoy en el mejor momento. Me hubiera gustado estar con Buenafuente, chuparle un poco la polla y para casa".

La aparente tirantez entre ambos alcanza su punto culminante después de multitud de silencios, preguntas sin respuesta y divagaciones diversas que hacen encallar la conversación.

"Tengo un poco de prejuicio ante tu persona, lo reconozco. Te encanta que opinen de ti y estás deseando que te lo diga", lanza el rapero, quien después de mucho pensárselo, lanza: "Mi duda es... ¿tu ligas?"

"Eso no es un prejuicio, es una duda", replica Broncano, que se queda pillado con lo siguiente: "Yo pienso que no ligas. Si no fuera por La Resistencia o La vida moderna, me gustaría saber cómo ligarías".

Hablan de cosas diversas, pero vuelve Cecilio al poco: "Tú eres agradable... A Grisom -guitarrista y colaborador- le hace viejo la cámara, pero a ti te hace gilipollas. No sé quien te escribe los chistes. Empiezo a pensar que es la cámara. Cuando se proyecta a esto... es como un gilipollizador".

No faltan las sonrisas, por supuesto, pues esto no deja de ser un juego dialéctico. "Me encantaría decirte que veo el programa todos los días, pero no lo veo. ¡Soy fan de La Resistencia, eh!", proclama el músico.

Se queja también Cecilio de que muchos de sus amigos no han cobrado el dinero por los ERTEs derivados del parón económico por el coronavirus con otra frase lapidaria: "Pedro y Pablo, pagad los ERTEs, primer aviso".

Y tras contar que tuvo una pelea "ayer" en la que le tocaron la cara pero no recuerda nada, termina Cecilio recomendando a Broncano que se haga un tatuaje de Ada Colau y otro de Jorge Javier Vázquez en cada nalga.

"Imagina tu culo", bromea, para rematar lanzando un mensaje a su abuela: "Encarna, no veas La Resistencia en tu vida... Encarna, te amo. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida junto a tu hija".

Y mientras se marcha del plató, Cecilio se gira y le lanza un beso con una reverencia sonriente a David Broncano, que no tiene más remedio que aceptar el troleo con la deportividad pertinente.