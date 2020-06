Cancelada la gira de Operación Triunfo 2020

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

La gira de Operación Triunfo 2020 prevista para este año ha sido finalmente cancelada por culpa de la pandemia del coronavirus y por la imposibilidad de prever "un escenario óptimo para la celebración de los conciertos".

"Tanto Gestmusic Endemol, productora del programa, como las empresas implicadas en la organización de la Gira OT 2020 - TheProject, Get In, Riff Producciones y The Music Republic - hemos intentado por todos los medios reprogramar la gira, pero muchos factores han impedido que se pueda celebrar en las próximas fechas", explica el comunicado.

Los organizadores adelantan que seguirán "pendientes de los cambios que se vayan produciendo en la normativa oficial a la espera de que exista la posibilidad de poder realizar un concierto multitudinario en el futuro, siempre respetando las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad para proteger a los asistentes, artistas y todo el personal que presta servicio en las instalaciones del concierto".

"Anaju, Anne, Ariadna, Bruno, Eli, Eva, Flavio, Gèrard, Hugo, Javy, Jesús, Maialen, Nia, Nick, Rafa y Samantha, todo el equipo de Operación Triunfo, y todas las agencias implicadas, queremos agradecer vuestra comprensión y paciencia", remarcan las empresas implicadas, que añaden: "¡En cuanto toda esta situación mejore, podremos llevar a cabo la gira que todos deseamos!"

DEVOLUCIÓN DE LAS ENTRADAS

Los compradores de entradas recibirán automáticamente la devolución del importe de sus entradas en los próximos días en el mismo medio de pago con el que realizaron su compra.

Si adquirieron las entradas de forma presencial en un Centro de El Corte Inglés y pagaron en efectivo o con Tarjeta regalo, deben solicitar la devolución en venta_entradas@elcorteingles.es, adjuntando el localizador y los datos de la compra o acudir a un centro comercial de El Corte Inglés con servicio de venta de entradas cuando la situación lo permita.

Si las entrdas se compraron en una Agencia de Viajes El Corte Inglés, deberán dirigirse a su web viajeselcorteingles.es y rellenar el formulario con los datos de la compra.