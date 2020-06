Bunbury recomienda sus discos favoritos de 2020

MADRID, 21 Jun. (CulturaOcio) -

"Aquí os dejo unas recomendaciones para este verano. Discos de estos últimos meses de 2020. Músicos latinoamericanos y españoles".

Así introduce Enrique Bunbury una breve lista con sus discos favoritos de lo que llevamos de año. Estos son:

Álvaro Suite: LA XANA

Barbi Recanati: UBICACIÓN EN TIEMPO REAL

Belako: PROFILE ANXIETY

Chencho Fernández: BALADAS DE PLATA

Confeti de Odio: TRAGEDIA ESPAÑOLA

Diego Vasallo: LAS RUTAS DESIERTAS

El Columpio Asesino: ATAQUE CELESTE

Hinds: THE PRETTIEST CURSE

Los Espíritus: SANCOCHO STEREO 1, CAPITULO 1

Melenas: DÍAS RAROS

Natalia Lafourcade: UN CANTO POR MÉXICO VOL 1

Nostalgia en los autobuses: 2.0.2.0.

The New Raemon: COPLAS DEL AMOR TORCIDO

Rubén Pozo y Lichis: MESA PARA DOS (EL DISCO)

Triángulo de Amor Bizarro: TRIANGULO DE AMOR BIZARRO

Viva Belgrado: BELLAVISTA