Bon Jovi canta a George Floyd y las protestas contra el racismo en su nueva canción: 'American Reckoning'

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

Tras la celebración del 4 Julio, día de la Independencia Americana, Bon Jovi lanza 'American Reckoning', una canción que ofrece una profunda visión de los tiempos actuales. 'American Reckoning' se incluirá en el próximo álbum de la banda, 'Bon Jovi 2020', que se editará este otoño.

La canción muestra una visión crítica de este impactante e histórico año y menciona los ocho minutos que George Floyd estuvo suplicando por su vida bajo la rodilla del agente de policía. Y está ya disponible en todas las plataformas bajo el sello de Island Records.

El cien por cien de los ingresos netos de la banda y de Island Records procedentes de la descarga de 'American Reckoning' se destinarán a apoyar Equal Justice Initiative de Bryan Stevenson hasta el 31 de diciembre de 2020.

"Ser testigo de la historia fue lo que me ha impulsado a componer American Reckoning", dice Jon Bon Jovi, quien añade: "Pienso que el mayor don de un artista es la habilidad de usar su voz para abordar los temas que nos conmueven".

LETRA AMERICAN RECKONING

AMERICA'S ON FIRE

THERE'S PROTESTS IN THE STREET

HER CONSCIENCE HAS BEEN LOOTED

AND HER SOUL IS UNDERE SIEGE

ANOTHER MOTHER'S CRYING AS HISTORY REPEATS

I CAN'T BREATHE

GOD DAMN THOSE 8 LONG MINUTES

LAYING FACE DOWN IN CUFFS ON THE GROUND

BYSTANDERS PLEADED FOR MERCY

AS ONE COP SHOVED A KID IN THE CROWD

WHEN DID A JUDGE AND A JURY

BECOME A BADGE AND A KNEE

ON THESE STREETS

STAY ALIVE, STAY ALIVE

SHINE A LIGHT, STAY ALIVE

USE YOUR VOICE AND YOU REMEMBER ME

AMERICAN RECKONING

I'LL NEVER KNOW WHAT IT'S LIKE

TO WALK A MILE IN HIS SHOES

AND I'LL NEVER HAVE TO HAVE THE TALK

SO IT DON'T HAPPEN TO YOU

3 LITTLE WORDS WRITTEN ACROSS THE CHEST

OF A 12-YEAR-OLD WHO HASN'T LIVED LIFE YET

AM I NEXT

AM I NEXT

STAY ALIVE, STAY ALIVE

SHINE A LIGHT, STAY ALIVE

USE YOUR VOICE AND YOU REMEMBER ME

AMERICAN RECKONING

IS THIS A MOMENT OR MOVEMENT

IS THIS THE TIDE OR A FLOOD

IS OUR AMERICAN RECKONING

OUR STORY WRITTEN IN BLOOD

OR IN LOVE

OR IN PEACE

STAY ALIVE, STAY ALIVE

SHINE A LIGHT, STAY ALIVE

USE YOUR VOICE AND YOU REMEMBER ME

STAY ALIVE, STAY ALIVE

SHINE A LIGHT, STAY ALIVE

USE YOUR VOICE AND YOU REMEMBER ME

AMERICAN RECKONING

IN OUR AMERICAN RECKONING