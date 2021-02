Blas Cantó, acusado de plagio por 'Memoria', una de sus canciones para Eurovisión

MADRID, 11 Feb. (CulturaOcio) -

Blas Cantó representará a España en el Festival de Eurovisión 2021 con 'Voy a quedarme' o con 'Memoria', uno de estos dos temas que será elegido por el público. Horas después de que salieran a la luz las versiones definitivas de ambas canciones, una de ellas, 'Memoria' ha sido señalada en redes sociales como un posible plagio de un tema ya existente.

Se trata de una canción titulada 'Thai Food', tema de Rakky Ripper. Después de que varios usuarios de Twitter señalaran las similitudes entre este tema y 'Memoria' de Blas Cantó, la cantante respondió asegurando que dejó la maqueta de su canción en "ciertas discográficas hace año y medio".

not me dejando la maqueta del neptune en ciertas discográficas hace año y medio 🤪 https://t.co/9m603T2CON

Ante la polémica, y después de que las redes siguieran haciéndose eco las similitudes entre los dos temas, la artista dio más datos en otros dos mensajes de Twitter para aclarar las fechas de su creación.

"Hay una demo de este tema que hice en 2016 subida a mi soundcloud desde verano'19 y la maqueta del disco la llevé en septiembre de 2019 a todas las majors. El disco salió el 15/11/19 de forma independiente! Eso es todo! Puede q sea casualidad pero esta es mi realidad", escribió Rakky Ripper.

En otro de sus mensajes, la artista subrayó que ha sido "la gente" quien ha denunciado este posible plagio y que, dadas las enormes coincidencias, "si quisiera podría demandar".

don't come at me, ha sido la gente la que ha encontrado la similitud, yo me he limitado a dar rt! claro q hay más canciones parecidas pero aquí coinciden fraseo, tono, rimas con la "i" y hasta decimos la palabra YO a la vez, técnicamente si quisiera podría demandar, es lo q hay🤷‍♀️