Billie Eilish pide perdón por sus bromas racistas: "Estoy consternada y avergonzada"

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

Billie Eilish está en el punto de mira desde que salieran a la luz varios vídeos de hace unos años en los que aparece bromeando sobre la comunidad asiática. Tras recibir numerosas críticas, la artista ha decidido disculparse públicamente.

En el clip Eilish usa la palabra 'chink', un término despectivo hacia la comunidad china. "Muchos de vosotros me habéis pedido que aborde esto y quiero hacerlo porque me están etiquetando como algo que no soy", dijo a través de historias de Instagram.

La estadounidense, que ahora tiene 19 años, explicó que tenía "13 o 14 años" cuando hizo el vídeo. "Pronuncié una palabra de una canción que en ese momento no sabía que era un término despectivo que se usaba contra miembros de la comunidad asiática. Estoy consternada y avergonzada, quiero vomitar por haber dicho esa palabra", afirmó. "Independientemente de mi ignorancia y edad en ese momento, nada excusa el hecho de que fue doloroso, y por eso pido perdón", apuntó.

En otros de los clips se puede ver a la intérprete aparentemente imitando el acento chino. "En el otro vídeo estaba hablando con una tonta voz inventada, algo que empecé a hacer cuando era niña y lo he hecho toda mi vida hablando con mis mascotas, amigos y familiares. Solamente soy yo bromeando y de ninguna manera es una imitación de nadie ni de ningún idioma, acento o cultura en lo más mínimo", aclaró.

APOLOGY OF THE DAY: Billie Eilish apologizes to the Asian community for offensive videos that resurfaced one week ago. Billie says “i am appalled and embarrassed and want to barf that i ever mouthed along to that word. this song was the only time i’ve ever heard that word…” pic.twitter.com/n1qZwVUch3