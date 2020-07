Bely Basarte anuncia nuevo álbum: 'El camino que no me llevó a Roma'

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

Tras lanzar 'Roma', primer corte del álbum, Bely Basarte anuncia este nuevo lanzamiento y continuas sorpresas en las próximas semanas, durante las cuales se podrán descubrir canciones antes de la publicación del discos y disfrutar de nuevos vídeos.

Igualmente, anunciara las primeras fechas de gira en este 2020 y encuentros con sus seguidores las primeras semanas de lanzamiento para compartir con ellos el estreno de este álbum, que llegará el 4 de septiembre.

"'El camino que no me llevó a Roma' es mi segundo álbum de estudio. Estoy deseando poder compartirlo con todos mis seguidores. Contiene algunas de las canciones más personales y crudas que he escrito nunca", adelanta Bely.

Y añade: "El proceso de composición comenzó a principios del año pasado. Tenía el corazón destrozado, una casa nueva y mi guitarra de siempre. Como si de una terapia se tratase, mis heridas fueron curando con cada tema y, casi sin quererlo, encontré un camino que iba conectando cada canción con la anterior y ésta con la siguiente".

Tuvo Bely la oportunidad de juntarse con uno de los productores "emergentes con más talento" que ella hubiera escuchado: GARABATTO. "Juntos los dos, en su estudio de Madrid o de Valencia, dedicamos horas y horas de trabajo buscando nuevos sonidos y el balance con aquel espacio de dónde vengo y aquel otro hacia el que me dirijo", señala.

Por eso, remata: "Desde mi puño y letra, para vosotros. Espero os emocione y sintáis cada uno de los miedos, angustias e inseguridades a los que tuve que enfrentarme... pero también los amores, las alegrías y las celebraciones que me han traído hasta aquí".