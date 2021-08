El bebé de la portada de Nevermind demanda a Nirvana por pornografía infantil

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -

Spencer Elden, el que fuera el bebé de la piscina que sale en la portada del disco Nevermind de Nirvana, ha puesto una denuncia contra el grupo alegando que sufrió explotación sexual cuando se le hizo la célebre fotografía.

En la demanda, que afectaría a los miembros supervivientes de la banda Dave Grohl y Krist Novoselic, así como al fotógrafo que tomó la imagen, Kirk Weddle, se alega que Elden habría sufrido explotación sexual infantil por aparecer desnudo en la imagen.

"La verdadera identidad y el nombre legal de Spencer están vinculados para siempre a la explotación sexual comercial que experimentó cuando era menor, la cual se ha distribuido y vendido en todo el mundo desde que era un bebé hasta la actualidad", afirma el documento.

El texto señala que ni Spencer ni sus tutores legales firmaron una autorización que permitiera el uso de imágenes de Spencer en general, "y en concreto no de pornografía infantil comercial que lo represente".

Si bien es posible que no hubiera una firma explícita de consentimiento, el padre de Elden era amigo del fotógrafo que tomó la imagen y que accedió a participar voluntariamente.

A pesar de que el protagonista de la imagen ha formado parte posteriormente de actos relacionados con el disco, como una recreación de la imagen siendo adulto, en 2016 comentó que su opinión respecto a este tema había variado mucho a lo largo del tiempo. "Recientemente he estado pensando: '¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con que se muestre mi maldito pene a todos?' Realmente no tenía otra opción", señaló Elder en aquel entonces.

Nevermind, el disco con el que Nirvana saltó a la fama, convirtiéndose en una de las bandas más exitosas de los 90, cumplirá 30 años en septiembre.