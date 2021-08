La banda de k-pop BTS cancela su gira mundial por el coronavirus

Archivo - South Korean boy band BTS concert in Riyadh

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

BTS ha cancelado su gira mundial debido a dificultades logísticas relacionadas con la pandemia de coronavirus. La banda coreana ha intentado retomar los conciertos desde la primavera de 2020 para promocionar su penúltimo álbum, Map of the Soul: 7.

"Nuestra compañía ha trabajado arduamente para reanudar los preparativos para el BTS Map of the Soul Tour, sabiendo que todos los fans han estado esperando ansiosamente y anhelando la gira", dijo el sello de la banda, Big Hit Music, en un comunicado recogido por The Hollywood Reporter.

"Debido a circunstancias cambiantes fuera de nuestro control, se ha vuelto difícil reanudar las actuaciones a la misma escala y con el mismo calendario que se planeó anteriormente. Por lo tanto, debemos anunciar la cancelación del BTS Map of the Soul Tour", concluyó.

Los planes de gira iniciales del grupo incluían una serie de fechas que comenzaban en Seúl en abril de 2020, seguidas por 39 actuaciones en 18 países que abarcaban América del Norte, Europa y Asia. En su lugar, BTS ha organizado varios conciertos online. El sello del grupo dijo que los conciertos podrían reprogramarse para el otoño, aunque por ahora no hay nada confirmado.

"Una vez más, os ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a todos los fans que habéis esperado que se reanude el BTS Map of the Soul Tour. Estamos trabajando para preparar un programa viable y un formato que pueda cumplir con vuestra expectativas, y os daremos noticias actualizadas lo antes posible", adelantó Big Hit.

Tras lanzar Map of the Soul: 7 en febrero de 2020, la formación sorprendió a sus fans con Be. El quinto álbum de estudio salió al mercado en noviembre de ese mismo año, incluyendo hits como Dynamite y Stay.