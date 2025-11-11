Andy presenta su canción Marioneta en El Hormiguero y se sincera sobre su pelea con Lucas: "Nos dijimos de todo" - ATRESMEDIA

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

Andrés Morales, más conocido como Andy, de Andy y Lucas, ha acudido a El Hormiguero para presentar su primera canción en solitario, Marioneta, tras la disolución del dúo que formaba con Lucas González, hablando por primera vez de la difícil separación y todos los problemas que hubo detrás.

"Cuando yo empecé con mi media naranja de la música yo participaba prácticamente en todo lo musical y fui perdiendo, no el protagonismo, pero sí esa parte de meter voces, encargarme de coros, lo fui perdiendo hasta que desaparecí", explicó Andy en el programa de Pablo Motos, señalando que perdió la ilusión por su trabajo. Algo que ha recuperado ahora que, en solitario, ha hecho "el disco que siempre soñó".

Al ser preguntado sobre el significado de la canción Marioneta, el cantante aseguró que se trata de un tema de desamor, si bien puede coincidir con "cosas [suyas] del pasado". "A ver, no seamos mamones que me voy a meter en un lío... es verdad que se hablan cosas en el tema que son muy parecidas a cosas que me han podido pasar o que haya podido sentir", expresó el artista, sin negar ni confirmar que hubiese hecho "un Shakira", usando su música para lanzar pullas a su antiguo compañero.

Aunque reacio a hablar mal de Lucas y mencionándolo a menudo como "la otra parte" en vez de por su nombre, además de colocar un "presuntamente" delante de muchas de sus palabras para evitar futuros problemas legales, Andy sí abordó algunas situaciones dolorosas de su colaboración.

Por ejemplo, el artista lamentó no haber cobrado derechos por Son de amores, la canción más popular del grupo. "Yo no entendía mucho cómo funcionaba el negocio", reveló, diciendo que Lucas "confiaba en mi manera de montar los temas" y le pidió que le hiciese "la música" pero, cuando llegó el momento de registrar la canción, no le inscribió como coautor.

"Si te digo la verdad, el momento más difícil de nuestra carrera lo viví en estos últimos meses, desde que nosotros tenemos el encontronazo en mayo, que fue una pelea de verdad, lo que pasa que físicamente no nos tocamos pero fue muy desagradable", recordó Andy, exponiendo más tarde que se dijeron "de todo" y "presuntamente" le tiró una botella. "Hubo objetos voladores identificados", comentó.

Hablando de dinero, el artista explicó que, al salir de Sony ambos tenían sus S.L. pero él tuvo que cerrar la suya y a partir de entonces, Lucas se encargó de "facturar todo" mientras él "no veía los números" y tenía que "confiar en su palabra". "¿Es verdad que nunca has recibido un duro de las escuchas de Spotify?", inquirió Motos, a lo que Andy respondió que tampoco de YouTube. "Nada", aseguró.

Por otro lado, el presentador de El Hormiguero bromeó con que debería haber llamado a su nuevo disco "Hasta luego, Lucas" y el artista admitió que se lo habían "propuesto". "Pero por respeto a él y sobre todo a su familia, que sigo manteniendo contacto con ellos y sé que no lo están pasando bien, no es plato de buen gusto venir a hablar mal de mi socio", explicó.