Andrés Suárez, Carlos Sadness y Suu pasarán un fin de semana con sus fans en Barcelona

Cartel - FIRST GOLDEN TICKET

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

Sleepover Experience FGT son unas vacaciones en las que el anfitrión puede ser tu artista favorito. En este caso, se trata de Andrés Suárez (del 11 al 13 de septiembre), Carlos Sadness (del 18 al 20 de septiembre) y Suu (del 4 al 6 de septiembre) los encargados de materializar esta propuesta.

Los fans se alojarán en el Unite Hostel Barcelona, cuyas instalaciones, inauguradas en 2019, tienen capacidad para 440 plazas. Los 80 fans de estos músicos que participen en Sleepover lo disfrutarán en exclusiva (información en www.sleepoverexperience.com).

El viernes, cada artista dará la bienvenida a sus fans con una sesión de preguntas y repuestas, y tocará unos temas de manera informal. El sábado habrá un segundo concierto, éste completo.

Cada fin de semana se realizarán diferentes actividades que han sido personalizadas según las motivaciones del artista y los fans. Podrán realizarse clases de yoga, talleres de arte y creatividad o danza Bollywood, entre otros.

Además entre estas actividades también se ha incluido una excursión al barrio gótico de la ciudad, una visita guiada de Street Art o un paseo en bicicleta para que los fans descubran Barcelona.

Desde First Golden Ticket, empresa de experiencias VIP en conciertos y festivales, dan un salto al sector vacacional, presentando un pack completo con alojamiento, comida, conciertos y actividades para pasarlo bien y aprender.

"Si Bon Jovi tiene su crucero, y Jared Leto se lleva a los fans de Thirty Seconds to Mars a un resort en una isla de Croacia, por qué no podemos traer esta experiencia a nuestro país. Empezamos por un formato reducido dadas las circunstancias. Hemos creado una experiencia en la que nosotros quisiéramos participar como clientes", plantea el director de First Golden Ticket, Chechu Martínez Rojano.

Andrés Suárez añade: "Hace un tiempo era impensable hablar de reuniones con gente o conciertos y hoy podemos demostrar que durante unos días vamos a hacer un guiño al humor, al amor, al contacto personal que creo que es más necesario que nunca e invito a la gente a participar en este evento y quitarnos por fin las pantallas para abrazarnos aunque sea con la mirada o la sonrisa".

Carlos Sadness es de la misma opinión y asegura que tiene ganas de "vivir una experiencia diferente y alejada de lo que estamos acostumbrados". "Me gusta cuando la música aparece en otros contextos más allá del clásico show y en este caso, encantado de formar parte del ADN de Barcelona, pues mis canciones tienen mucho de ella", destaca.