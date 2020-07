Ancianos de un asilo recrean portadas de discos emblemáticos

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

Ancianos de un asilo británico -en Edgware, a las afueras de Londres- han encontrado una forma de lo más creativa de mantenerse entretenidos y activos durante el confinamiento del coronavirus.

Todo partió del director de entretenimiento de la Sydmar Lodge Care Home, Robert Speker, quien animó a los residentes a recrear algunas de las portadas de discos más icónicas de la historia.

Así las cosas, escogieron portadas como 'Born in the USA' de Bruce Springsteen, 'Bad' de Michael Jackson', 'Aladdin Sane' de David Bowie, '21' de Adele, '1989' de Taylor Swift o 'Enema of the State' de Blink-182, entre otras.

Los trabajadores de la residencia también han participado para recrear a los cuatro miembros de Queen en la portada icónica del álbum 'Queen II'.

El propio Speker ha compartido las nuevas portadas a través de Twitter, convirtiéndose en uno de los tuits más viralizados del fin de semana. Además, ha recalcado que el asilo lleva cuatro meses en confinamiento.