Alex Ubago: "La Reina Sofía me hizo una cobra"

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

Las entrevistas en La Resistencia se sabe como empiezan pero nunca como terminan. Y en la madrugada de este jueves se volvió a cumplir esta máxima con la visita de Alex Ubago.

Porque primero empieza charlando con David Broncano sobre la camiseta solidaria del WiZink Center y On Stage -que el músico le regala al presentador-, para pasar luego a comentar sobre el 'pelazo' de Ubago.

Hablan también sobre el éxito del músico en Latinoamérica y sobre sus primeros pasos en la universidad estudiando Administración de Empresas, algo que pronto abandonó por la música.

"No duré ni un año. Pero muchas de mis primeras canciones las escribí en aquellos años. 'Me muero por conocerte' se la escribí a una chica que había en mi clase cuando empecé en la uni. En los primeros días de clase había una chica que me encantaba en una de esas clases enormes y la veía y me moría por conocerla", desvela Ubago sobre una de sus canciones más populares, que en realidad se titula 'Sin miedo a nada'.

Broncano alucina y le replica "¿pero cómo ibas tan caliente a primero de carrera, con qué actitud llegaste?", lo cual provoca el cachondeo generalizado, con un Ubago de lo más divertido, que se ríe sin parar (como siempre) con todas las bromas sobre la intensidad y el romanticismo de sus canciones.

LA COBRA

Tras negar que lo haya pasado tan mal en el amor como reflejan sus canciones, pasa inesperadamente Alex a contar [a partir del 16'20" de entrevista] la anécdota definitiva: "Una vez me hizo una cobra la Reina Sofía, la emérita, y fue una de las veces que más me han roto el corazón. Me hizo el Matrix".

"¿Le metiste boca a la Reina Sofía? ¿En qué contexto? Esto puede ser anticonstucional, de hecho", lanza Broncano, mientras que Castella apostilla entre risas: "Fue en ese primer año de carrera".

En un ambiente de cachondeo e incertidumbre, prosigue Ubago: "Estábamos en un evento en Donosti al que habían invitado a varios artistas de la ciudad. Estaba yo con Mikel Erentxun. En aquel momento eran los reyes. Estábamos en la fiesta con mucha gente y nos vino un guardaespaldas de la Reina Sofía y nos dijo que nos quería saludar".

"Fuimos a saludarla y por el tema del protocolo con los Reyes... se supone que a la Reina no le puedes dar un beso, le tienes que dar la mano, pero es que entonces no lo sabía. Así que en cuanto fui dije 'hola Sofía, hola Reina'. Fui a darle dos besos y se echó así para atrás y me quedé súper cortado. Mi mánager me dio un codazo y me dijo 'la mano'. Ella me hizo un Matrix en toda regla", termina Alex, triunfando indudablemente con su pedazo de anécdota.