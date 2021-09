Alanis Morissette critica el polémico documental Jagged: "No es la historia que acepté contar"

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

HBO estrenará próximamente Jagged, documental que gira en torno a la grabación del disco Jagged Little Pill de Alanis Morissette. La cantante ha cargado contra la producción, presentada en el Festival Internacional de Cine de Toronto, asegurando que algunos datos que ofrece no son ciertos.

La cantante ha dado su opinión en una entrevista con The Hollywood Reporter. "Me dio una falsa sensación de seguridad y su salaz plan se hizo evidente inmediatamente después de ver la primera versión de la película. Fue entonces cuando supe que nuestras visiones divergían dolorosamente. Esta no era la historia que acepté contar. Me siento aquí ahora experimentando el impacto total de haber confiado en alguien que no merecía mi confianza", denuncia la artista.

"He elegido no asistir a ningún evento relacionado con esta película por dos razones: una es que estoy de gira en este momento. La otra es que, al igual que muchas historias y biografías no autorizadas que se han difundido a lo largo de los años, esta incluye implicaciones y hechos que simplemente no son ciertos", apuntó.

"Si bien hay belleza y algunos elementos concretos de esta historia, sin duda, en última instancia, no apoyaré la versión reduccionista de otras personas de una historia demasiado matizada para que la comprendan o la cuenten", sentenció.

En el documental la artista se ha sincerado sobre algunos episodios traumáticos de su vida y ha confesado que fue violada por varios hombres cuando era adolescente. "Siempre decía que era consentido, y luego me recordaban: 'Oye, tenías 15 años, no das tu consentimiento a los 15 años' Ahora pienso: 'Oh, sí, todos eran pedófilos. Fue una violación de menores'", admitió.