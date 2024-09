El adiós de Barbra Streisand a Kris Kristofferson: "Tenía algo especial"

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

Kris Kristofferson, actor, compositor y leyenda de la música country, falleció el pasado sábado 28 de septiembre a los 88 años. Y ante la noticia, muchos profesionales del cine y la música y colegas del artista, entre ellos Barbra Streisand y Dolly Parton, le han rendido tributo en sus redes sociales, llorando su pérdida.

Fueron los familiares del cantante quienes, a través de su perfil en Instagram, anunciaron que había fallecido "pacíficamente", sin detallar las causas. "Gracias por amarlo durante todos estos años, y cuando vean un arcoíris, sepan que él nos está sonriendo a todos", rezaba la publicación, donde la familia aprovechaba también para pedir "privacidad" durante el duelo.

"La primera vez que vi a Kris actuar en el club Troubadour de Los Ángeles supe que era alguien especial. Descalzo y tocando la guitarra, me pareció la elección perfecta para un guion que estaba desarrollando y que acabó convirtiéndose en Ha nacido una estrella", ha recordado por su parte Streisand, rindiendo homenaje en Instagram a su compañero de reparto en la cinta de 1976.

Al texto de la actriz y cantante le acompañaban dos imágenes, la del álbum de Ha nacido una estrella y cuyo tema Evergreen ganó el Oscar a mejor canción, y una del último concierto de Streisand en Londres, en 2019. "Le pedí a Kris que se uniera a mí en el escenario para cantar nuestro otro dúo de Ha nacido una estrella, 'Lost Inside Of You'. Estuvo tan encantador como siempre, y el público le colmó de aplausos. Fue una alegría verle recibir el reconocimiento y el cariño que tanto merecía", ha escrito.

Dolly Parton, con quien Kristofferson colaboró en temas como 'Put It Off Until Tomorrow' o 'From Here to the Moon and Back', también ha llorado el fallecimiento del artista, remarcando la "gran pérdida" que supone.

Otras personalidades como los cantautores LeAnn Rimes y Travis Tritt o la cantante y actriz Reba McEntire, han lamentado también la muerte de Kristofferson. "Fue una inspiración", ha expresado Tritt. "Qué caballero, qué alma bondadosa y qué amante de las palabras. Me alegro mucho de haberle conocido y de haber estado a su lado. Una de mis personas favoritas", ha escrito por su parte McEntire, mientras Rimes alababa su "gran corazón".

"Cuesta creer que mi amigo Kris Kristofferson nos haya dejado. Tuvo éxito en todos los ámbitos de su vida. Campeón de boxeo, actor de talla mundial, compositor y cantante espectacular, y un héroe para todos los que tuvieron la suerte de conocerle", rezaba una publicación de Facebook en la que el cantante Lee Greenwood se despedía del artista.

