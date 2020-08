Adelanto de Santería, colaboración de Danna Paola, Lola Índigo y Denise Rosenthal

View this post on Instagram

🙊👑🤩 Se unen los reinos, jiji... Ya se viene mañana amores!!! Santeria 🌬🔥💧 @lolaindigo @dannapaola Jueves 27 🇲🇽 19.00 🇨🇱 20.00 Viernes 28 🇪🇸 02.00 a.m