Acusada de intento de asesinato tras disparar un AR-15 contra la mansión de Rihanna y A$AP Rocky

Archivo - Rihanna Y A$AP Rocky En El Festival De Cannes - MICKAEL CHAVET / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -

Una mujer de 30 años fue detenida este domingo 8 de marzo tras disparar en múltiples ocasiones un rifle de tipo AR-15 contra la mansión de Rihanna y su esposo, el rapero A$AP Rocky, en Beverly Hills, Los Ángeles. La cantante estaba en casa en el momento del ataque, pero nadie resultó herido.

Ahora, según informa The Hollywood Reporter, un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles ha identificado a la detenida como Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, que fue detenida y acusada de intento de asesinato. La fianza se ha fijado en más de diez millones de dólares.

El domingo se supo que una mujer había disparado varias ráfagas contra la mansión de Beverly Hills y que una bala había atravesado una pared de la casa. La mujer profirió los disparos desde su coche, un Tesla blanco ubicado al otro lado de la calle, y luego huyó del lugar. Se realizó una llamada al 911 y la policía respondió alrededor de las 13.20 horas.

Los agentes siguieron a la sospechosa, que según un comunicado citado por Los Angeles Times disparó "aproximadamente 10 tiros", hasta un aparcamiento en Sherman Oaks, donde fue detenida. Según múltiples informaciones, Ortiz utilizó un arma tipo AR-15, pero la policía de Los Ángeles se negó a confirmar más detalles. Las fotos publicadas en Internet muestran múltiples agujeros de bala en la puerta de entrada de la residencia de Rihanna.

Rihanna se encontraba en casa durante el tiroteo, pero no está claro si A$AP Rocky o sus hijos estaban presentes. La pareja tiene tres hijos: RZA, de 3 años, Riot Rose, de 2 años, y Rocki, que nació en septiembre del pasado año. No se han registrado heridos y las autoridades aún no han revelado el móvil que llevó a la detenida a perpretrar el ataque.