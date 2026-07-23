15 años sin Amy Winehouse: La diva del soul que se fue demasiado pronto

Archivo - Amy Winehouse - L94 / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 23 Jul. (CulturaOcio) -

Han pasado 15 años desde que la cantante y compositora británica Amy Winehouse falleciera, el 23 de julio de 2011, a los 27 años de edad. A pesar de su brevedad, su brillante carrera dejó una huella imborrable en la historia de la música, con temas tan legendarios como 'Rehab', 'Back to Black' o 'You Know I'm No Good', entre otros.

La artista fue hallada muerta en su casa de Camden Town y tras una primera investigación en la que no se pudo concretar la causa exacta del fallecimiento, se determinó que este se debió a una intoxicación alcohólica accidental. La estrella, que no gozaba de buena salud y cuyo cuerpo ya estaba machacado por los excesos, ingirió una cantidad excesiva de vodka (su nivel de alcohol en sangre era de 416 miligramos por decilitro).

Apenas un mes antes, el 18 de diciembre de 2011, Winehouse había ofrecido sin saberlo el que sería su último espectáculo en directo, un concierto en Belgrado tristemente recordado por el estado en el que apareció. La artista se presentó tarde y visiblemente ebria, ofreciendo una actuación bochornosa que provocó los abucheos de los fans y en la que ella misma terminó llorando. Tras esto, se canceló toda su gira.

Su trágica muerte, semanas después de lo sucedido en Belgrado, la colocó en el infame club de los 27, formado por artistas que fallecieron a la temprana edad de 27 años, entre ellos, Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix o Jim Morrison.

Aparte de lidiar con las adicciones a lo largo de casi toda su carrera, la estrella sufrió bulimia y tuvo una complicada vida sentimental que incluyó su divorcio de Blake Fielder-Civil en 2009.

LA BREVE PERO BRILLANTE CARRERA MUSICAL DE AMY WINEHOUSE

Nacida en 1983, Winehouse se aficionó al teatro siendo niña, fundó una banda de rap con solo 10 años y empezó a componer tras recibir su primera guitarra, a los 13. Más tarde, comenzó a tocar en pequeños locales de Londres, hasta que llamó la atención de un ejecutivo de EMI, que vio su potencial.

En 2003 llegó su disco debut, 'Frank', un homenaje a Frank Sinatra. El álbum, cuyas ventas lo convertirían en Platino, comenzaba con el tema 'Stronger Than Me', premiado al año siguiente como Mejor Canción Contemporánea en los Ivor Novello Awards.

El mayor éxito de la artista fue 'Back to Black', que llegó en 2006, precedido del poderoso single 'Rehab', en el que hablaba abiertamente de las adicciones. La canción, que dio título a su segundo disco, hizo que Winehouse ganara cinco de los seis premios Grammy a los que fue nominada en 2007, incluyendo mejor nuevo artista, grabación del año, canción del año, mejor interpretación femenina de pop y mejor álbum pop vocal, lo que le valió un récord Guiness como la artista británica ganadora de más Grammy en una noche.

Entre los muchos detalles que caracterizaban a Winehouse como artista se encuentran su mezcla de géneros musicales, entre ellos jazz, rhythm & blues y soul; sus letras profundamente personales; su estética retro, que incluía un peinado alto y una marcada raya negra en los ojos y, por supuesto, su inolvidable voz.

La figura y vida de Winehouse han dado lugar a más de una producción audiovisual. Destacan el documental de 2015 Amy (La chica detrás del nombre), que contó con el apoyo y el visto bueno de los progenitores de la artista y el biopic de 2024, Back to Black, dirigido por Sam Taylor-Johnson y protagonizado por Marisa Abela.