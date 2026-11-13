Ariana Grande protagoniza Ahora los suegros son ellos: "Formar parte de esta familia es surrealista y un gran honor"

NUEVA YORK, 13 noviembre (CulturaOcio - Raquel Laguna)

Ariana Grande se incorpora al universo de los Focker con la ilusión de quien ha crecido viendo sus películas. La cantante y actriz comparte protagonismo con Ben Stiller y Robert De Niro en la película Ahora los suegros son ellos, cuarta entrega de la saga Los padres de ella. "Crecí siendo fan de la saga de los Focker, y formar parte de su universo es algo surrealista y un honor increíble", aseguró Ariana durante el estreno mundial del filme en el Beacon Theatre de Nueva York.

Grande interpreta a Olivia Jones, una nueva presencia que pondrá a prueba el equilibrio de una familia acostumbrada a convertir cualquier encuentro en un campo de minas. "Me encanta mi personaje, Olivia. Me encanta lo que hace y cómo pone a prueba la dinámica familiar. Ha sido un gran honor unirme a esta familia", explicó la artista a su paso por la alfombra roja.

"Creo que es la película perfecta para ver estas fiestas porque nos recuerda que no somos los únicos con una familia disfuncional. Además, te ríes muchísimo y es un plan muy divertido para disfrutar en familia", señaló Grande.

En esta nueva entrega, los papeles se invierten y Greg Focker, interpretado por Ben Stiller, afronta su mayor desafío: convertirse en suegro. Diez años después de los acontecimientos anteriores, el anuncio del compromiso de su hijo Henry, al que da vida Skyler Gisondo, despierta unas inseguridades que creía superadas. Aunque intenta ser el patriarca comprensivo que él nunca tuvo, acaba recurriendo a las tácticas de espionaje y paranoia que aprendió de Jack Byrnes, el personaje de Robert De Niro.

UNA COMEDIA NECESARIA

El doble ganador del Oscar, que también participa como productor, defendió la necesidad de una comedia de estas características. "Fue divertido. Nos lo pasamos muy bien rodando la película. Me gusta el guion. En estos momentos, con todo lo que está pasando, hace falta una película así", afirmó. "No he visto ni he oído hablar de otras comedias de este estilo. Puede que me equivoque, pero creo que se necesita algo así", añadió De Niro.

John Hamburg, que coescribió las tres películas anteriores, firma ahora la dirección y el guion de esta cuarta entrega. Para el cineasta, el mayor desafío fue encontrar la historia que permitiera reunir de nuevo a los Focker. "Escribir es muy difícil. Hubo muchas lágrimas y muchos momentos de ansiedad intentando dar con la historia", confesó.

El rodaje, en cambio, le permitió disfrutar del talento de su reparto. "Dirigir fue difícil, pero también muy divertido cuando estás rodeado de estos genios en todos los ámbitos. Me sentía como el anfitrión de la cena más divertida del mundo. Fue una gozada", recordó Hamburg.

Jane Rosenthal destacó por su parte la disposición de Robert De Niro para integrarse en el equipo y compartir experiencias con las nuevas incorporaciones. "Es uno más del equipo. Bob siempre es Bob. Le encanta pasárselo bien y trabajar con gente nueva. Es un placer trabajar con él", aseguró.

Jay Roach coincidió en subrayar la faceta más juguetona del actor. "Es uno de los actores que más se dejan dirigir con los que he trabajado. La gente piensa que es un actor del Método o de la vieja escuela. Pero es muy divertido tenerle en un rodaje", explicó. Según el productor, De Niro disfruta especialmente de la espontaneidad de sus compañeros: "Le encanta bromear y está dispuesto a probar cualquier cosa. Le gusta trabajar con actores que improvisan bien, porque eso le descoloca un poco. Es el mejor. Nos lo hemos pasado de maravilla todos estos años", concluyó.

Ahora los suegros son ellos recupera a Teri Polo y Blythe Danner e incorpora en su reparto a Beanie Feldstein y Eduardo Franco, entre otros. Con una nueva generación en escena, la saga vuelve a explorar cómo el deseo de proteger a los hijos puede desatar los mismos conflictos familiares que sus protagonistas creían haber dejado atrás. La película llega a los cines de España el próximo 27 de noviembre.